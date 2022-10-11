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Збірна України перемогла Нідерланди у відборі ЧС-2024

Сьогодні 21:08 189 0
Збірна України з футзалу провела другий матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2024.
Збірна України перемогла Нідерланди у відборі ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в основному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року з футзалу обіграла Нідерланди.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь українців.

ЧС-2024 - Європейська кваліфікація
Основний раунд. Група 11
11 жовтня

Україна - Нідерланди 4:2

Голи: Шотурма (6), Корсун (10, 40), Абакшин (12) — Боузамбу (14, 14)

Україна: Ципун — Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич; Савенко, Радевич, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Абакшин, Фаренюк.

Нідерланди: Стет — Дахмані, Джурлич, Бовюзан, Мартінус; Куйк, Боузамбу, Бен Халу, Велсебур, Аттаїбі, Таріфіт, Те Вреде, Чіх, Амгхар.

Попереджені: Корсун (13), Радевич (31) — Велсебур (16), Таріфіт (28), Боузамбу (31), Бен Халу (35).

У наступний раунд кваліфікації вийдуть переможці 12 груп та 4 найкращі володарі других місць. Наразі Україна з 6 очками посідає перше місце у групі.

Нагадаємо, збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024.

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