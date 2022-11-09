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Мак-Грегор - про ймовірну купівлю Ліверпуля: Із задоволенням

Сьогодні 13:41 187 0
Ірландський боєць відреагував на виставлення на продаж Ліверпуля
Мак-Грегор - про ймовірну купівлю Ліверпуля: Із задоволенням
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Конор Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на прохання вболівальника придбати Ліверпуль.

Відповідний коментар він залишив у Твіттері.

"Із задоволенням. Я запитав інформацію про це, так. Щойно я почув, що команду виставили на продаж. Який поворот подій. Який клуб", - написав Макгрегор.

Раніше Ліверпуль виставили на продаж.

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