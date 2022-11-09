Мак-Грегор - про ймовірну купівлю Ліверпуля: Із задоволенням

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на прохання вболівальника придбати Ліверпуль.
Відповідний коментар він залишив у Твіттері.
"Із задоволенням. Я запитав інформацію про це, так. Щойно я почув, що команду виставили на продаж. Який поворот подій. Який клуб", - написав Макгрегор.
I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2022
Раніше Ліверпуль виставили на продаж.