Мак-Грегор - про ймовірну купівлю Ліверпуля: Із задоволенням

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на прохання вболівальника придбати Ліверпуль.

Відповідний коментар він залишив у Твіттері.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH