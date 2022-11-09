Мак-Грегор - про ймовірну купівлю Ліверпуля: Із задоволенням

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на прохання вболівальника придбати Ліверпуль.

Відповідний коментар він залишив у Твіттері.

"Із задоволенням. Я запитав інформацію про це, так. Щойно я почув, що команду виставили на продаж. Який поворот подій. Який клуб", - написав Макгрегор.