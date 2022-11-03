Беленюк: Комунікації з Бубкою взагалі жодної немає

Депутат Верховної Ради та олімпійський чемпіон розповів про експрезидента НОК

Український олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк не має комунікації з експрезидентом НОК Сергієм Бубкою.

Про це він розповів порталу FanDay.net.

"Досить важко було з ним спілкуватися. Після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну ми довго чекали, щоб Сергій Назарович Бубка виявив себе та дав зрозуміти, куди йти нам, олімпійцям. І тільки після певного тиску з боку якогось видіння спортивної спільноти, що чекає від нього, він вийшов на зв'язок, записав, самі знаєте, яке звернення, де назвав війну "великою бідою".

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"Після того я не стежив за його діяльністю та життям. Відповідно, комунікації взагалі жодної немає. Я знаю, що дехто хотів нам організувати зустріч, я був готовий до неї. Мені нема чого приховувати. Як громадянин нашої держави, я висловив ту точку зору, яку вважаю за правильну. Якщо в нього альтернативна точка зору, то ми могли б у безпосередній дискусії дійти якогось спільного рішення. Але такої комунікації не сталося", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Бубка покине посаду президента НОК України.