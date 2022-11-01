Асамблея атлетів НОК вкотре продемонструвала, що український спорт потребує чесних відвертих розмов, щирого патріотизму і, головне, реальних змін.

Про це заявила народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Сьогодні відбулася асамблея атлетів НОК, яка вкотре продемонструвала, що український спорт потребує чесних відвертих розмов, щирого патріотизму і, головне, реальних змін.

Величезна проблема - це криза спортивного ТОП-менеджменту. Спортсмени і тренери, окремі не байдужі громадяни та організації підтримують престиж України на міжнародній арені, але одного ентузіазму тут замало.

Потрібна щоденна системна копітка робота. І одночасно потрібна рішучість, здатність називати речі своїми іменами.

На початку повномасштабної війни ми усі побачили, що деякі вищі функціонери НОКу не можуть цього зробити.

Тому вважаю, що Національний олімпійський комітет мусить очолити людина нової генерації, виходець із спортивного середовища, який розуміє проблеми рядових спортсменів, який живе з ними одним життям.

Такою людиною є мій колега по парламенту Жан Беленюк.

Він неймовірно успішний спортсмен, принциповий народний депутат, людина з власними переконаннями. В Комітеті з питань молоді і спорту успішно виконує свою місію захисту спортсменів та створення в Україні сприятливого для спорту середовища.

Знаю, що він здатен на більше і вірю в його можливості на посаді президента НОК, тому віддам свій голос за його кандидатуру.

Закликаю українську спортивну спільноту підтримати Жана Беленюка.

Перед нами стоятиме грандіозне завдання відбудови та посилення українського спорту. Реалізувати його зможе нове покоління спортивних управлінців", - зазначила Саладуха.