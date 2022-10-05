Головне
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:40 2260
Скандал дня: проросійське керівництво IBA хоче повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань у боксі
Сьогодні 13:32 311
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:09 7160
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:46 4092
Уряд Іспанії підтримує включення України у заявку на ЧС-2030
Сьогодні 10:26 306
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Сьогодні 10:22 20799
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:12 7179
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 08:40 6880 4
Шахтар зіграє з Реалом, Челсі прийме Мілан: розклад матчів 3 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:32 295
Інтер здолав Барселону, Брюгге з Соболем перемогло Атлетіко: результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 2731
Прямі трансляції

Саладуха: Зараз би не погодилася стати міністром спорту

Сьогодні 12:48 159 0
Колишня легкоатлетка розповіла про можливість очолили міністерство
Саладуха: Зараз би не погодилася стати міністром спорту
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха не хотіла б зараз стати міністром молоді та спорту.

Про це вона розповіла Ютуб-каналу ЦІКАВО.

"Зараз би не погодилася стати міністром спорту, тому що це така посада, до якої треба прийти. Це більше менеджерська посада, треба розумітися в цьому. Я ще хочу зробити деякі добрі справи на посту народного депутата України. А потім уже будемо спілкуватись про міністерство, але точно не зараз", - сказала Саладуха.

Нагадаємо, Саладуха не підтримала поправки ВР до Закону України Про фізичну культуру і спорт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 4092
Денисов: "Леоненко мені телефонує і просить телефон Козловського" - ВІДЕО Денисов: "Леоненко мені телефонує і просить телефон Козловського" - ВІДЕО 4281
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 6880 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 20799
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 7160
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7179
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18704
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7363
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21609
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 20799
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24955
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 10205