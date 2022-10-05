Саладуха: Зараз би не погодилася стати міністром спорту

Колишня легкоатлетка розповіла про можливість очолили міністерство

Джерело - Чемпіон.

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха не хотіла б зараз стати міністром молоді та спорту.

Про це вона розповіла Ютуб-каналу ЦІКАВО.

"Зараз би не погодилася стати міністром спорту, тому що це така посада, до якої треба прийти. Це більше менеджерська посада, треба розумітися в цьому. Я ще хочу зробити деякі добрі справи на посту народного депутата України. А потім уже будемо спілкуватись про міністерство, але точно не зараз", - сказала Саладуха.

Нагадаємо, Саладуха не підтримала поправки ВР до Закону України Про фізичну культуру і спорт.