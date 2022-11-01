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Беленюк: НОК України став абсолютно непрозорою організацією

Сьогодні 13:38 127 0
Жан Беленюк прокоментував висунення своєї кандидатури на пост президента НОК України
Беленюк: НОК України став абсолютно непрозорою організацією
#Жан Беленюк, #НОК України

Джерело - suspilne.media.

Український олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк пояснив своє рішення йти на вибори президента НОК.

Про це розповів сам борець у коментарі Суспільне Спорт.

"До мене звернулися представники спортивних федерацій та спортивні функціонери, які донесли поточну ситуацію, в якому стані наразі олімпійський рух і яким вони вбачають подальший розвиток НОК, якщо не буде жодної протидії. Мені це теж дуже близька ситуація, і я не мав морального права відмовити людям, які до мене звернулися. Хоча ходили чутки про альтернативних кандидатів, яких я особисто підтримав би, але знаю, що врешті-решт вони вирішили не виставляти свою кандидатуру на посаду очільника НОК України. Це для мене був досить-таки складний челендж, але я подумав і прийняв своє рішення

31 жовтня я подав свою заявку. Її прийняли, мені про це відзвітували. Подача заявок мала відбутися до 31 жовтня, отже в НОКу повинні знати, хто вже подався. Але це поки не оголошено. Одна з причин, чому до мене звернулися спортсмени, це те, що НОК став абсолютно непрозорою організацією. І все відбувається підкилимно. Я не знаю, що їм приховувати. З приводу конкурентів, я можу лише ретранслювати чутки, які чув. Конкретної інформації від НОК ми не маємо. Поговорюють, що одним з конкурентів буде діючий міністр спорту, пан Вадим Гутцайт. Це все, що я знаю

Стосовно мого штабу, то ми маємо свою стратегію, яка закладається в тому, що будемо поступово висвітлювати усю нашу команду. Не хочу зараз за один день відкривати всі карти. Це вибори, справа тонка. Головне, що я впевнений у кожному з них. Це люди з незаплямованою репутацією. Вони активні, переважно молоді люди, які переймаються проблемами спорту. Це, по суті, об’єднало нас усіх", - сказав Беленюк.

Раніше повідомлялося, що  Бубка покине посаду президента НОК України.

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