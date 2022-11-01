Беленюк: НОК України став абсолютно непрозорою організацією

Український олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк пояснив своє рішення йти на вибори президента НОК.

Про це розповів сам борець у коментарі Суспільне Спорт.

"До мене звернулися представники спортивних федерацій та спортивні функціонери, які донесли поточну ситуацію, в якому стані наразі олімпійський рух і яким вони вбачають подальший розвиток НОК, якщо не буде жодної протидії. Мені це теж дуже близька ситуація, і я не мав морального права відмовити людям, які до мене звернулися. Хоча ходили чутки про альтернативних кандидатів, яких я особисто підтримав би, але знаю, що врешті-решт вони вирішили не виставляти свою кандидатуру на посаду очільника НОК України. Це для мене був досить-таки складний челендж, але я подумав і прийняв своє рішення

31 жовтня я подав свою заявку. Її прийняли, мені про це відзвітували. Подача заявок мала відбутися до 31 жовтня, отже в НОКу повинні знати, хто вже подався. Але це поки не оголошено. Одна з причин, чому до мене звернулися спортсмени, це те, що НОК став абсолютно непрозорою організацією. І все відбувається підкилимно. Я не знаю, що їм приховувати. З приводу конкурентів, я можу лише ретранслювати чутки, які чув. Конкретної інформації від НОК ми не маємо. Поговорюють, що одним з конкурентів буде діючий міністр спорту, пан Вадим Гутцайт. Це все, що я знаю