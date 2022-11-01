Гамільтон закликав відмовитися від соціальних мереж

Джерело - isport.ua.
Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон підтримав свого опонента Макса Ферстаппена, який заявив, що всім потрібно відмовитися від соціальних мереж.
Про це розповів сам гонщик.
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"З роками соціальні мережі стають все більш токсичними", - цитує Льюїса Marca. "Зрештою ми всі повинні їх позбутися. Психічне здоров'я зараз дуже важливо. Багато людей читають коментарі та те, що пишуть інші - і це ранить.
На щастя, я цього не читаю, але медіа-платформи мають робити більше для захисту людей, особливо дітей та жінок. На даний момент вони цього не роблять, тому я думаю, що це (онлайн-ненависть) продовжуватиметься", - відзначив Гамільтон.