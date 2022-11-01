Гамільтон закликав відмовитися від соціальних мереж

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон підтримав свого опонента Макса Ферстаппена, який заявив, що всім потрібно відмовитися від соціальних мереж.

Про це розповів сам гонщик.

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