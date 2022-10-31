Формула-1: Особистий залік пілотів

Оновлений залік пілотів

Джерело - Чемпіон.

За підсумками Гран-прі Мексики пілот Ред Булла і чемпіон цього сезону Ф-1 Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від напарника Серхіо Переса та Шарля Леклера з Феррарі.

Система нарахування очок: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.

Особистий залік пілотів сезону-2022:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 416 очок Серхіо Перес (Ред Булл) - 280 Шарль Леклер (Феррарі) - 275 Джордж Расселл (Мерседес) - 231 Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 216 Карлос Сайнс (Феррарі) - 212 Ландо Норріс (МакЛарен) - 111 Естебан Окон (Альпін) - 82 Фернандо Алонсо (Альпін) - 71 Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 47

Раніше помер засновник та власник концерну Red Bull Матешиць.