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Формула-1: Особистий залік пілотів

Сьогодні 10:13 8162 0
Оновлений залік пілотів
Формула-1: Особистий залік пілотів
#Ferrari, #Mercedes, #Red Bull, #Льюїс Гамільтон, #Сайнс, #Макс Ферстаппен, #Формула 1, #Серхіо Перес, #Шарль Леклер, #Джордж Рассел

Джерело - Чемпіон.

За підсумками Гран-прі Мексики пілот Ред Булла і чемпіон цього сезону Ф-1 Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від напарника Серхіо Переса та Шарля Леклера з Феррарі.

Система нарахування очок: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.

Особистий залік пілотів сезону-2022:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 416 очок
  2. Серхіо Перес (Ред Булл) - 280
  3. Шарль Леклер (Феррарі) - 275
  4. Джордж Расселл (Мерседес) - 231
  5. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 216
  6. Карлос Сайнс (Феррарі) - 212
  7. Ландо Норріс (МакЛарен) - 111
  8. Естебан Окон (Альпін) - 82
  9. Фернандо Алонсо (Альпін) - 71
  10. Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 47

Раніше помер засновник та власник концерну Red Bull Матешиць.

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