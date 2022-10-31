Формула-1: Особистий залік пілотів

Джерело - Чемпіон.
За підсумками Гран-прі Мексики пілот Ред Булла і чемпіон цього сезону Ф-1 Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від напарника Серхіо Переса та Шарля Леклера з Феррарі.
Система нарахування очок: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.
Особистий залік пілотів сезону-2022:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 416 очок
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 280
- Шарль Леклер (Феррарі) - 275
- Джордж Расселл (Мерседес) - 231
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 216
- Карлос Сайнс (Феррарі) - 212
- Ландо Норріс (МакЛарен) - 111
- Естебан Окон (Альпін) - 82
- Фернандо Алонсо (Альпін) - 71
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 47
Раніше помер засновник та власник концерну Red Bull Матешиць.