Волинський край-Університет знявся з жіночої Суперліги

Волинський край-Університет припиняє участь у Суперлізі-Дмарт

Волинський край-Університет припинив виступи в жіночій волейбольній Суперлізі-Дмарт.

Про це повідомляє ПВЛ України.

Клуб повідомив, що "у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні та в цілому по Україні" подальша участь у чемпіонаті стає неможливою. Всі гравці отримують статус вільних агентів без сплати компенсації клубу.

На команду накладається штраф та забороняється участь в будь-яких змаганнях.

За 2 тури Волинський край-Університет набрав 11 очок, перемігши у 4 з 5 матчів. Команда йшла на 2-му місці, але тепер отримані очки в матчах з волинянами анульовуються.

Раніше збірна України отримала суперниць у відборі на Олімпіаду-2024.