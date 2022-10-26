Збірна України отримала суперниць у відборі на Олімпіаду-2024

26-го жовтня відбулося жеребкування ліцензійного турніру за путівки на Олімпійські ігри-2024

Жіноча збірна України з волейболу побореться за путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

Про це повідомляє Професійна волейбольна ліга України.

Відбулося жеребкування ліцензійного турніру за путівки на Олімпійські ігри-2024. За його підсумками жіноча збірна України потрапила до групи С. Їхніми суперницями відборі на ОІ-2024 стануть збірні Бразилії, США, Польщі, Бельгії, Болгарії, Пуерто-Рико та Південної Кореї.

Склад інших двох груп виглядає так:

Група А: Сербія, Японія, Туреччина, Німеччина, Канада, Колумбія, Мексика, Перу;

Група Б: Італія, Китай, Домініканська Республіка, Нідерланди, Таїланд, Чехія, Аргентина, Словенія.

По дві найсильніші збірні з кожної групи отримають путівки на Олімпіаду. Ще п’ять учасників Ігор-2024 будуть визначені за тим же рейтингом ФІВБ. Одне місце гарантовано дістанеться Франції, як приймаючій країні.