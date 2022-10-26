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Ауді оголосила про партнерство із Заубером у Формулі-1

Сьогодні 12:10 118 0
Audi викупить певний відсоток акцій Заубера
Ауді оголосила про партнерство із Заубером у Формулі-1
#Формула 1, #Audi, #Alfa Romeo

Джерело - Racefans.net.

Ауді оголосила про стратегічне партнерство із Заубером і постачатиме команді двигуни, починаючи з сезону-2026.

Про це повідомляє Racefans.net.

Швейцарська команда зараз виступає у Формулі-1 під брендом свого технічного партнера - Альфа Ромео. Співпраця Заубера з Альфа Ромео офіційно буде закінчена після сезону-2023.

У рамках угоди Audi викупить певний відсоток акцій Заубера. Офіційно про цифри оголошено не було, але раніше в пресі з'являлася інформація про те, що йдеться про купівлю 85% акцій.

Після початку співпраці з Audi збирати шасі команда продовжить на базі у Хінвілі.

Завод Ауді, на якому збиратимуть двигуни, розташовуватиметься за 250 км від Хінвіля - в технологічному центрі Ауді в Нойбурзі-на-Дунаї.

Раніше повідомлялося, що Ауді має намір підписати Шумахера в Заубер у 2024.

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