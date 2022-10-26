Ауді оголосила про партнерство із Заубером у Формулі-1

Джерело - Racefans.net.
Ауді оголосила про стратегічне партнерство із Заубером і постачатиме команді двигуни, починаючи з сезону-2026.
Про це повідомляє Racefans.net.
Швейцарська команда зараз виступає у Формулі-1 під брендом свого технічного партнера - Альфа Ромео. Співпраця Заубера з Альфа Ромео офіційно буде закінчена після сезону-2023.
У рамках угоди Audi викупить певний відсоток акцій Заубера. Офіційно про цифри оголошено не було, але раніше в пресі з'являлася інформація про те, що йдеться про купівлю 85% акцій.
Після початку співпраці з Audi збирати шасі команда продовжить на базі у Хінвілі.
Завод Ауді, на якому збиратимуть двигуни, розташовуватиметься за 250 км від Хінвіля - в технологічному центрі Ауді в Нойбурзі-на-Дунаї.
Раніше повідомлялося, що Ауді має намір підписати Шумахера в Заубер у 2024.