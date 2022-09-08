Ауді має намір підписати Шумахера в Заубер у 2024

Заубер виступає у Формулі-1 під брендом Альфа Ромео

Пілот Хааса Мік Шумахер може опинитися у Заубері у сезоні Формули-1 2024 року.

Про це повідомляє F1-Insider.com.

Заубер виступає у Формулі-1 під брендом Альфа Ромео, проте співпраця з італійським автовиробником завершиться наприкінці 2023 року.

Про купівлю 75 відсотків акцій Заубера Ауді має оголосити наприкінці вересня. Німецька фірма офіційно повідомила про прихід до Формули-1 з 2026 року.

Ауді хоче бачити у своїй команді не просто німецького гонщика (про що компанія заявляла раніше), а саме Шумахера.

Наразі Валттер Боттас має контракт на сезон-2023 із Заубером, а угода з Чжоу Гуаньюєм, як очікується, буде продовжена.