Російський лижник спростував отримання українського громадянства

Джерело - tribuna.com.
Російський лижник Валерій Гонтар спростував чутки про отримання українського громадянства.
Про це розповів сам спортсмен.
"Шум незрозуміло від чого, чому й звідки. Так багато запитань у мене виникло цими днями. Громадянства України я не маю.
Дуже смішно, безглуздо та дико читати і бачити це все. У мене більше запитань, аніж у вас. Ви ж розумієте, що такі заголовки у нинішній ситуації беруть інтерес. Це зрозуміло.
Невже люди думають, що паспорти роздають праворуч і ліворуч? Розкажіть, де їх роздають.
Може, я теж піду і отримаю. Крім українського паспорта, який мені приплели, оббрехали мене.
У нинішній ситуації люди намагаються зачепитися за щось таке і зробити зі звичайного щось незвичайне, провокаційне, брудне, – сказав Гонтар.
Раніше повідомлялося, що російський лижник отримав українське громадянство.