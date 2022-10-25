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Російський лижник спростував отримання українського громадянства

Сьогодні 11:29 126 0
Валерій Гонтар прокоментував інформацію про український паспорт
Російський лижник спростував отримання українського громадянства

Джерело - tribuna.com.

Російський лижник Валерій Гонтар спростував чутки про отримання українського громадянства.

Про це розповів сам спортсмен.

"Шум незрозуміло від чого, чому й звідки. Так багато запитань у мене виникло цими днями. Громадянства України я не маю.

Дуже смішно, безглуздо та дико читати і бачити це все. У мене більше запитань, аніж у вас. Ви ж розумієте, що такі заголовки у нинішній ситуації беруть інтерес. Це зрозуміло.

Невже люди думають, що паспорти роздають праворуч і ліворуч? Розкажіть, де їх роздають.

Може, я теж піду і отримаю. Крім українського паспорта, який мені приплели, оббрехали мене.

У нинішній ситуації люди намагаються зачепитися за щось таке і зробити зі звичайного щось незвичайне, провокаційне, брудне, – сказав Гонтар.

Раніше повідомлялося, що російський лижник отримав українське громадянство.

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