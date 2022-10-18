Джерело - championat.com.
Дворазовий чемпіон зимової Універсіади-2017 у лижних гонках Валерій Гонтар деякий час тому отримав українське громадянство.
Про це повідомляє championat.com.
Після отримання громадянства України спортсмен намагається облаштуватись в Австрії.
Востаннє 28-річний Гонтар виступав на російських стартах у сезоні-2019/2020. Через це спортсмену не потрібно відбувати карантин, який є обов'язковим при зміні спортивного громадянства.
У складі збірної Росії лижник виступав лише на Універсіадах, на етапи Кубка світу йому відібратися не вдалося.
Раніше повідомлялося, що Федерація лижного спорту Норвегії відмовилася від участі в зборах FIS через росію.