Російський лижник отримав український паспорт

Дворазовий чемпіон зимової Універсіади-2017 у лижних гонках Валерій Гонтар деякий час тому отримав українське громадянство.

Про це повідомляє championat.com.

Після отримання громадянства України спортсмен намагається облаштуватись в Австрії.

Востаннє 28-річний Гонтар виступав на російських стартах у сезоні-2019/2020. Через це спортсмену не потрібно відбувати карантин, який є обов'язковим при зміні спортивного громадянства.

У складі збірної Росії лижник виступав лише на Універсіадах, на етапи Кубка світу йому відібратися не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Федерація лижного спорту Норвегії відмовилася від участі в зборах FIS через росію.