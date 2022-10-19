Представник тренерського штабу повєткіна воює проти України

ігор нєстєров зі зброєю у руках приїхав воювати в Україну

Джерело - Чемпіон.

Один з представників тренерського штабу російського надважковаговика олександра повєткіна (36-3-1, 25 КО) ігор нєстєров наразі воює в російській армії проти українського народу.

Про це повідомляє luckypunchnet.

Окрім того, що нєстєров працював у кутку повєткіна під час боїв, російські ЗМІ називають його "близьким другом" боксера. Також нєстєров є президентом Федерації боксу міста Чехов (Московська область).

На другому фото Нєстєров – другий справа