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Представник тренерського штабу повєткіна воює проти України

Сьогодні 10:38 255 0
ігор нєстєров зі зброєю у руках приїхав воювати в Україну
Представник тренерського штабу повєткіна воює проти України
#Повєткін

Джерело - Чемпіон.

Один з представників тренерського штабу російського надважковаговика олександра повєткіна (36-3-1, 25 КО) ігор нєстєров наразі воює в російській армії проти українського народу.

Про це повідомляє luckypunchnet.

Окрім того, що нєстєров працював у кутку повєткіна під час боїв, російські ЗМІ називають його "близьким другом" боксера. Також нєстєров є президентом Федерації боксу міста Чехов (Московська область).

На другому фото Нєстєров – другий справа

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Публикация от Luckypunch.net (@luckypunchnet)

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