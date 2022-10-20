Костевич і Коростильов вибороли бронзу ЧС-2022 з кульової стрільби

Це третя медаль для Павла Коростильова на турнірі.

Джерело - Чемпіон.

Українці Олена Костевич і Павло Коростильов стали бронзовими призерами чемпіонату світу з кульової стрільби у єгипетському Каїрі.

Костевич та Коростильов представили Україну в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. Вони претендували на вихід до золотого фіналу, однак в останніх 5 пострілах зазнали помилок.

У змаганні за "бронзу" українці перемогли збірну Польщі - 16:4.

Для України це вже шоста нагорода на цьогорічному чемпіонаті світу. Національна збірна здобула 1 золото, 2 срібла та 3 бронзи.

ЧС-2022 з кульової стрільби

Каїр, Єгипет

Мікс: пістолет, 25 м

19 жовтня

1. Німеччина

2. Республіка Корея-2

3. Україна-1 (Костевич / Коростильов)

Раніше Коростильов здобув золото на ЧС у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів та бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.