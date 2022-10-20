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Костевич і Коростильов вибороли бронзу ЧС-2022 з кульової стрільби

Сьогодні 11:35 131 0
Це третя медаль для Павла Коростильова на турнірі.
Костевич і Коростильов вибороли бронзу ЧС-2022 з кульової стрільби
#Коростильов, #Костевич

Джерело - Чемпіон.

Українці Олена Костевич і Павло Коростильов стали бронзовими призерами чемпіонату світу з кульової стрільби у єгипетському Каїрі.

Костевич та Коростильов представили Україну в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. Вони претендували на вихід до золотого фіналу, однак в останніх 5 пострілах зазнали помилок.

У змаганні за "бронзу" українці перемогли збірну Польщі - 16:4. 

Для України це вже шоста нагорода на цьогорічному чемпіонаті світу. Національна збірна здобула 1 золото, 2 срібла та 3 бронзи.

ЧС-2022 з кульової стрільби
Каїр, Єгипет
Мікс: пістолет, 25 м
19 жовтня

1. Німеччина

2. Республіка Корея-2

3. Україна-1 (Костевич / Коростильов)

Раніше Коростильов здобув золото на ЧС у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів та бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

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