Костевич і Коростильов вибороли бронзу ЧС-2022 з кульової стрільби

Джерело - Чемпіон.
Українці Олена Костевич і Павло Коростильов стали бронзовими призерами чемпіонату світу з кульової стрільби у єгипетському Каїрі.
Костевич та Коростильов представили Україну в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. Вони претендували на вихід до золотого фіналу, однак в останніх 5 пострілах зазнали помилок.
У змаганні за "бронзу" українці перемогли збірну Польщі - 16:4.
Для України це вже шоста нагорода на цьогорічному чемпіонаті світу. Національна збірна здобула 1 золото, 2 срібла та 3 бронзи.
1. Німеччина
2. Республіка Корея-2
3. Україна-1 (Костевич / Коростильов)
Раніше Коростильов здобув золото на ЧС у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів та бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.