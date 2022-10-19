Коростильов здобув золото на ЧС-2022 з кульової стрільби

Джерело - suspilne.media.
Збірна України завоювала четверту медаль на чемпіонаті світу-2022 з кульової стрільби, що триває у столиці Єгипту Каїрі.
Перше "золото" на цьому турнірі приніс Павло Коростильов – у стрільбі зі стандартного пістолета з 25 метрів. Це вже друга медаль Коростильова на цьогорічній світовій першості після "бронзи" в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Загалом у кар'єрі Коростильова це четверта перемога на рівні чемпіонату світу й третій поспіль мундіаль, на якому він здобуває "золото". Пало захистив звання чемпіона світу в цій дисципліні, яке здобув у 2018 році, а раніше також вигравав золоті медалі в командних змаганнях 2014 року (стрільба зі стандартного пістолета та пістолета центрального бою з 25 м).
1. Павло Коростильов (Україна)
2. Крістіан Райц (Німеччина)
3. Віджайвір Сідху (Індія)
Раніше збірна України здобула срібло на ЧС-2022 з кульової стрільби.