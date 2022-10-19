Коростильов здобув золото на ЧС-2022 з кульової стрільби

Коростильов учетверте в кар'єрі піднявся на першу сходинку чемпіонату світу.

Збірна України завоювала четверту медаль на чемпіонаті світу-2022 з кульової стрільби, що триває у столиці Єгипту Каїрі.

Перше "золото" на цьому турнірі приніс Павло Коростильов – у стрільбі зі стандартного пістолета з 25 метрів. Це вже друга медаль Коростильова на цьогорічній світовій першості після "бронзи" в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Загалом у кар'єрі Коростильова це четверта перемога на рівні чемпіонату світу й третій поспіль мундіаль, на якому він здобуває "золото". Пало захистив звання чемпіона світу в цій дисципліні, яке здобув у 2018 році, а раніше також вигравав золоті медалі в командних змаганнях 2014 року (стрільба зі стандартного пістолета та пістолета центрального бою з 25 м).

Чемпіонат світу зі стрільби

Каїр, Єгипет

Стрільба зі стандартного пістолета на 25 метрів

19 жовтня

1. Павло Коростильов (Україна)

2. Крістіан Райц (Німеччина)

3. Віджайвір Сідху (Індія)

Раніше збірна України здобула срібло на ЧС-2022 з кульової стрільби.