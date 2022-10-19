Шанси пілота Хаас Міка Шумахера залишитися в команді 50 на 50.

Про це заявив керівник американської команди Гюнтер Штайнер.

"Я повинен бути чесним: його шанси, як і раніше, 50 на 50. Ми в жодному разі не ухвалимо рішення в проміжку між етапами в Остіні та Мексиці, для цього просто немає часу. Наступного разу ми обміркуємо ситуацію вже після Гран-прі Мексики, там трохи більше часу, щоб у всьому розібратися".