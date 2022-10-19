Джерело - GP Today.
Шанси пілота Хаас Міка Шумахера залишитися в команді 50 на 50.
Про це заявив керівник американської команди Гюнтер Штайнер.
"Я повинен бути чесним: його шанси, як і раніше, 50 на 50. Ми в жодному разі не ухвалимо рішення в проміжку між етапами в Остіні та Мексиці, для цього просто немає часу. Наступного разу ми обміркуємо ситуацію вже після Гран-прі Мексики, там трохи більше часу, щоб у всьому розібратися".
Керівник Вільямса Капіто: Розглядаємо Шумахера на 2023 рік
"Щодо Міка, то спортсмен завжди перебуває під тиском і повинен із цим справлятися. Він знає, що має показати результат, ми говоримо про це цілком відкрито. Думаю, Мік упорається. З Японії ми поверталися одним літаком, і Мік був у гарному настрої. Він виріс у гоночній родині та знає, що це таке", - сказав Штайнер.
Нагадаємо, Ауді має намір підписати Шумахера в Заубер у 2024.