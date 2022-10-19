Головне
Ворскла поступилася Руху в 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:33 270
Минай мінімально здолав Металісту 1925 у 8 турі УПЛ
Сьогодні 19:34 22
Дніпро-1 та Інгулець зіграли внічию в 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:52 277
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 13:51 701
Коростильов здобув золото на ЧС-2022 з кульової стрільби
Сьогодні 13:23 316
Коваленко не зіграє до кінця року через травму
Сьогодні 12:25 311
Лунін найближчим часом може підписати новий контракт із Реалом
Сьогодні 09:43 430
Шахтар прийме Колос: Розклад матчів УПЛ на 19 жовтня
Сьогодні 09:10 677
Костюк поступилась Саккарі у другому колі турніру у Гвадалахарі
Сьогодні 08:37 358 1
Усик став амбасадором платформи UNITED24
Вчора 23:30 270
Прямі трансляції

Штайнер: Шанси Шумахера, як і раніше, 50 на 50

Сьогодні 18:53 139 0
Німецький пілот може залишитися в Формулі-1
Штайнер: Шанси Шумахера, як і раніше, 50 на 50
#Формула 1, #Хаас, #Штайнер, #Мік Шумахер

Джерело - GP Today.

Шанси пілота Хаас Міка Шумахера залишитися в команді 50 на 50.

Про це заявив керівник американської команди Гюнтер Штайнер.

"Я повинен бути чесним: його шанси, як і раніше, 50 на 50. Ми в жодному разі не ухвалимо рішення в проміжку між етапами в Остіні та Мексиці, для цього просто немає часу. Наступного разу ми обміркуємо ситуацію вже після Гран-прі Мексики, там трохи більше часу, щоб у всьому розібратися".

  Керівник Вільямса Капіто: Розглядаємо Шумахера на 2023 рік

"Щодо Міка, то спортсмен завжди перебуває під тиском і повинен із цим справлятися. Він знає, що має показати результат, ми говоримо про це цілком відкрито. Думаю, Мік упорається. З Японії ми поверталися одним літаком, і Мік був у гарному настрої. Він виріс у гоночній родині та знає, що це таке", - сказав Штайнер.

Нагадаємо, Ауді має намір підписати Шумахера в Заубер у 2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 701
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО 10225
Луїс Ортіс: Вайлдер вб’є Руїса Луїс Ортіс: Вайлдер вб’є Руїса 1361
Збірна України U-21 дізналася суперників на Євро-2023 Збірна України U-21 дізналася суперників на Євро-2023 2432
Шахтар прийме Колос: Розклад матчів УПЛ на 19 жовтня Шахтар прийме Колос: Розклад матчів УПЛ на 19 жовтня 677
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО 1747
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18741
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22099
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 34260 3
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 18654
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51763
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25203