Леклер втратить 5 позицій на старті Гран-прі США

Джерело - Motorsport.com.
Пілот Феррарі Шарль Леклер може втратити 5 позицій на старті Гран-прі США.
Про це повідомляє видання Motorsport.
Офіційного підтвердження поки що не надходило. Заміну двигуна буде проведено з метою підвищення надійності силової установки.
Феррарі продовжують роботу над розвитком двигуна в контексті підвищення надійності деталей, що не суперечить регламенту.
Результати перевірки двигуна будуть важливими для команди в контексті підготовки до сезону-2023.
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