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Леклер втратить 5 позицій на старті Гран-прі США

Сьогодні 17:18 110 0
Монегаск отримає новий двигун
Леклер втратить 5 позицій на старті Гран-прі США
#Ferrari, #Формула 1, #Шарль Леклер

Джерело - Motorsport.com.

Пілот Феррарі Шарль Леклер може втратити 5 позицій на старті Гран-прі США.

Про це повідомляє видання Motorsport.

Офіційного підтвердження поки що не надходило. Заміну двигуна буде проведено з метою підвищення надійності силової установки.

Феррарі продовжують роботу над розвитком двигуна в контексті підвищення надійності деталей, що не суперечить регламенту. 

Результати перевірки двигуна будуть важливими для команди в контексті підготовки до сезону-2023.

Нагадаємо, Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1.

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