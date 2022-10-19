Леклер втратить 5 позицій на старті Гран-прі США

Монегаск отримає новий двигун

Пілот Феррарі Шарль Леклер може втратити 5 позицій на старті Гран-прі США.

Про це повідомляє видання Motorsport.

Офіційного підтвердження поки що не надходило. Заміну двигуна буде проведено з метою підвищення надійності силової установки.

Феррарі продовжують роботу над розвитком двигуна в контексті підвищення надійності деталей, що не суперечить регламенту.

Результати перевірки двигуна будуть важливими для команди в контексті підготовки до сезону-2023.

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