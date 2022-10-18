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Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1

Сьогодні 00:27 Віктор Слюсаренко 86 0
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1
#Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Альпін взяла участь у церемонії вручення Золотого м'яча - призу найкращому футболісту року за версією видання France Football. 

Трофей найкращому футболісту світу було ввезено на верхній частині автомобіля Лотус зразка першої половини 2010-х років, перефарбованого у кольори Альпін.

За кермом машини знаходився французький пілот команди Естебан Окон.

Нагадаємо, що найкращим гравцем року було визнано нападника Реала Каріма Бензема.

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