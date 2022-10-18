Штайнер: Трьох Гран-прі Формули-1 у США недостатньо

Керівник Хаас Гюнтер Штайнер вважає, що в США потрібно проводити значно більше етапів Формули-1.

Про це він розповів порталу Associated Press.

"Ми повинні пам’ятати, що США - велика країна, і трьох гонок, як і раніше, недостатньо, я так вважаю. Для кожного щось знайдеться, і всі Гран-прі мають особливості. Два з них добре себе проявили, і, впевнений, із Лас-Вегасом буде те саме. Коли вперше провели Гран-прі США в Остіні, це щось зовсім нове. Формула-1 довгий час не приїжджала до Штатів, і численні скептики говорили, що нічого не вийде".