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Штайнер: Трьох Гран-прі Формули-1 у США недостатньо

Сьогодні 17:23 61 0
Керівник Хаас розповів про гонки в США
Штайнер: Трьох Гран-прі Формули-1 у США недостатньо
#Формула 1, #Хаас, #Штайнер

Джерело - Associated Press.

Керівник Хаас Гюнтер Штайнер вважає, що в США потрібно проводити значно більше етапів Формули-1.

Про це він розповів порталу Associated Press.

"Ми повинні пам’ятати, що США - велика країна, і трьох гонок, як і раніше, недостатньо, я так вважаю. Для кожного щось знайдеться, і всі Гран-прі мають особливості. Два з них добре себе проявили, і, впевнений, із Лас-Вегасом буде те саме. Коли вперше провели Гран-прі США в Остіні, це щось зовсім нове. Формула-1 довгий час не приїжджала до Штатів, і численні скептики говорили, що нічого не вийде". 

  Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1

"Завдяки промоутеру Гран-прі США Боббі Епштейну, який докладав зусиль, фанати полюбили етап. Важко уявити Формулу-1 без Остіна - Гран-прі став класичним.  Глядачі можуть відвідати чудовий вікенд - цього року очікуються 400 000 уболівальників - а решта світу спостерігає за чудовими перегонами у Штатах", – сказав Штайнер.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1.

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