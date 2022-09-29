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Федерація лижного спорту Норвегії відмовилася від участі в зборах FIS через росію

Сьогодні 09:28 403 0
Норвегія вимагає відсторонення росіян та білорусів
Федерація лижного спорту Норвегії відмовилася від участі в зборах FIS через росію

Джерело - tribuna.com.

Федерація лижного спорту Норвегії відмовилася брати участь в сесії Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) у Швейцарії через присутність представників Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Inside the Games.

Національний орган норвезької федерації закликає FIS відсторонити російських і білоруських офіційних представників на невизначений період.

"Правління Федерації лижного спорту Норвегії рішуче засуджує участь росіян у засіданнях FIS.

Федерація лижного спорту Норвегії з початку війни працювала разом з іншими країнами, щоб просувати наші спільні позиції у дебатах щодо заборони виступів російських і білоруських спортсменів. Ми й надалі працюватимемо разом з нашими партнерами над цим питанням.

Виключення спортсменів, а тепер, сподіваємося, також і представників цих країн, має діяти до тих пір, поки триває жорстока і безглузда війна", - сказала президентка Норвезької федерації лижного спорту Туве Мое Дірхауг.

Раніше Федерація лижного спорту Фінляндії виступила проти допуску росіян.

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