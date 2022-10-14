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Maincast проведе українськомовну трансляцію The International 2022 з Dota 2

Сьогодні 21:56 82 0
Українська студія освітлення прокоментує основну частину турніру
Maincast проведе українськомовну трансляцію The International 2022 з Dota 2
#The International 2022

Джерело - Чемпіон.

Українська студія освітлення кіберспортивних заходів Maincast проведе українськомовну трансляцію основної частини The International 2022 з Dota 2.

Про це повідомляє пресслужба Maincast.

З 20 по 30 жовтня у Сингапурі відбудеться плей-оф наймасштабнішого турніру в світі кіберспорту.

Подія транслюватиметься українською мовою на твіч-каналі Maincast.

Нагадаємо, Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO.

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