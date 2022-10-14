Maincast проведе українськомовну трансляцію The International 2022 з Dota 2

Джерело - Чемпіон.
Українська студія освітлення кіберспортивних заходів Maincast проведе українськомовну трансляцію основної частини The International 2022 з Dota 2.
Про це повідомляє пресслужба Maincast.
З 20 по 30 жовтня у Сингапурі відбудеться плей-оф наймасштабнішого турніру в світі кіберспорту.
Подія транслюватиметься українською мовою на твіч-каналі Maincast.
🔥 Main Event The International 2022 від Maincast 🔥— Maincast 🇺🇦 (@maincast_ua) October 14, 2022
З 20 по 30 жовтня на офіційній українській трансляції головної події року Dota 2 у 🇸🇬 Сінгапурі на тебе чекає багато файного фанового контенту на наших каналах!
Дивись, хто підніме Аегіс разом з улюбленою студією. 😎 pic.twitter.com/NKhrpRayqb
Нагадаємо, Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO.