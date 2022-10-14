Maincast проведе українськомовну трансляцію The International 2022 з Dota 2

Українська студія освітлення прокоментує основну частину турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська студія освітлення кіберспортивних заходів Maincast проведе українськомовну трансляцію основної частини The International 2022 з Dota 2.

Про це повідомляє пресслужба Maincast.

З 20 по 30 жовтня у Сингапурі відбудеться плей-оф наймасштабнішого турніру в світі кіберспорту.

Подія транслюватиметься українською мовою на твіч-каналі Maincast.

🔥 Main Event The International 2022 від Maincast 🔥



З 20 по 30 жовтня на офіційній українській трансляції головної події року Dota 2 у 🇸🇬 Сінгапурі на тебе чекає багато файного фанового контенту на наших каналах!



Дивись, хто підніме Аегіс разом з улюбленою студією. 😎 pic.twitter.com/NKhrpRayqb — Maincast 🇺🇦 (@maincast_ua) October 14, 2022

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