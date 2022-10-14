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Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO

Сьогодні 20:38 150 0
Усі зібрані кошти відправлять "Землячкам"
Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO
#Navi, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

NAVI та Maincast разом з медійними українцями проведуть благодійний шоу-матч.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати"

Усі зібрані кошти відправлять у фонд Землячки, проєкт, котрий підтримує жінок-військових.

Із жіночою командою NAVI у шоу-матчі зіграють Ігор Лачен, Коля Зирянов, а також футболісти Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Трансляція відбудеться на Twitch-каналі Maincast. Коментуватиме гру Олександр petr1k Петрик, ведучі - Антоніна Tonya Предко та Олексій Костилєв.

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