Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO

NAVI та Maincast разом з медійними українцями проведуть благодійний шоу-матч.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати"

Усі зібрані кошти відправлять у фонд Землячки, проєкт, котрий підтримує жінок-військових.

Із жіночою командою NAVI у шоу-матчі зіграють Ігор Лачен, Коля Зирянов, а також футболісти Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Трансляція відбудеться на Twitch-каналі Maincast. Коментуватиме гру Олександр petr1k Петрик, ведучі - Антоніна Tonya Предко та Олексій Костилєв.

Ukrainian Defenders Day is the perfect date to announce our charity match. We will be raising money for the Zemliachky fund, a project that supports military women in the war against Russian terrorism.https://t.co/3qf5b5TXuw pic.twitter.com/k0meDhdwEG