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Гутцайт: На федерацію легкої атлетики було витрачено 300 млн грн, результат - одна бронза ОІ

Сьогодні 18:19 126 0
Міністр молоді і спорту України розповів про фінансування спорту.
Гутцайт: На федерацію легкої атлетики було витрачено 300 млн грн, результат - одна бронза ОІ
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

У спортивних федераціях мають працювати фахові люди.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Я завжди розумів перед Олімпійськими іграми - якщо повертаюсь без медалей, то я особисто пишу заяву на звільнення. Бо держава все надає для підготовки, і за ці бюджетні кошти потрібно відповідати, якщо нема результату. Я погоджуюсь, що керувати повинні федерації. Повністю погоджуюсь. Але ми бачимо, що не всі федерації готові брати на себе відповідальність".

  Гутцайт: МОК не може закрити проросійські федерації

"От на федерацію легкої атлетики за п’ять років підготовки до Олімпійських ігор в Токіо було витрачено приблизно 300 млн гривень. А скільки було медалей? Одна бронзова. Тобто, ціна однієї медалі - 300 млн гривень. А це одна з найкращих - була колись - федерацій, яка була в експерименті, взяла на себе кошти. Тому в федераціях теж повинні працювати фахові люди", - сказав Гутцайт.

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