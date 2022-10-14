Гутцайт: На федерацію легкої атлетики було витрачено 300 млн грн, результат - одна бронза ОІ

Джерело - Tribuna.com.
У спортивних федераціях мають працювати фахові люди.
Про це заявив Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.
"Я завжди розумів перед Олімпійськими іграми - якщо повертаюсь без медалей, то я особисто пишу заяву на звільнення. Бо держава все надає для підготовки, і за ці бюджетні кошти потрібно відповідати, якщо нема результату. Я погоджуюсь, що керувати повинні федерації. Повністю погоджуюсь. Але ми бачимо, що не всі федерації готові брати на себе відповідальність".
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"От на федерацію легкої атлетики за п’ять років підготовки до Олімпійських ігор в Токіо було витрачено приблизно 300 млн гривень. А скільки було медалей? Одна бронзова. Тобто, ціна однієї медалі - 300 млн гривень. А це одна з найкращих - була колись - федерацій, яка була в експерименті, взяла на себе кошти. Тому в федераціях теж повинні працювати фахові люди", - сказав Гутцайт.