Гутцайт: На федерацію легкої атлетики було витрачено 300 млн грн, результат - одна бронза ОІ

Міністр молоді і спорту України розповів про фінансування спорту.

У спортивних федераціях мають працювати фахові люди.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Я завжди розумів перед Олімпійськими іграми - якщо повертаюсь без медалей, то я особисто пишу заяву на звільнення. Бо держава все надає для підготовки, і за ці бюджетні кошти потрібно відповідати, якщо нема результату. Я погоджуюсь, що керувати повинні федерації. Повністю погоджуюсь. Але ми бачимо, що не всі федерації готові брати на себе відповідальність".

Гутцайт: МОК не може закрити проросійські федерації