Головне
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 999
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9032
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:01 2327
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 204
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:47 1151
Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:22 329
Будівельник переміг Бріндізі у 1 турі Кубка Європи ФІБА
Вчора 23:40 379
Прометей переміг Літкабеліс у 1 турі Єврокубку
Вчора 21:00 308
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Вчора 13:44 1040
УПЛ перенесла матч Чорноморець - Кривбас
Вчора 11:11 375
Прямі трансляції

Гутцайт: МОК не може закрити проросійські федерації

Сьогодні 12:53 30 0
Гутцайт: МОК не може закрити проросійські федерації

Міжнародний олімпійський комітет не може напряму впливати на проросійські федерації.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Так, є серйозні претензії до них - і з нашого боку, і з боку МОК.  Ми звертались і в МОК. Президент Томас Бах висловлює підтримку України. Звісно, програма МОК - це об’єднання всіх країн, згуртованість. А росіяни тиснуть на це, хочуть повернутись під своїм чи нейтральним прапором".

"Але на останньому виконкомі МОК у Лозанні у двадцятих числах вересня всі ці рекомендації подовжили. Вони діють надалі. Також там працює президент НОК України Сергій Бубка. Ми все робимо, але це непросте питання. Бо для росіян спорт - один з найвагоміших способів пропаганди Росії у світі. І це буде сильний удар, якщо вони пропустять Олімпійські ігри".

"Якщо відверто, то є тотально проросійські федерації, де вони все тримають і фінансують. І це громадські організації - МОК не може їх закрити. Він може надавати рекомендації. Реально тиснути він не може", - сказав Гутцайт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли 1035
Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО 1884
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1151
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo 1040
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9032
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 2327
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3576 2
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 34040 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26378
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 24271
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98365
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16401 26