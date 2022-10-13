Гутцайт: МОК не може закрити проросійські федерації

Міжнародний олімпійський комітет не може напряму впливати на проросійські федерації.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Так, є серйозні претензії до них - і з нашого боку, і з боку МОК. Ми звертались і в МОК. Президент Томас Бах висловлює підтримку України. Звісно, програма МОК - це об’єднання всіх країн, згуртованість. А росіяни тиснуть на це, хочуть повернутись під своїм чи нейтральним прапором".

"Але на останньому виконкомі МОК у Лозанні у двадцятих числах вересня всі ці рекомендації подовжили. Вони діють надалі. Також там працює президент НОК України Сергій Бубка. Ми все робимо, але це непросте питання. Бо для росіян спорт - один з найвагоміших способів пропаганди Росії у світі. І це буде сильний удар, якщо вони пропустять Олімпійські ігри".