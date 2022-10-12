Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли

Лазаренко розповіла, що її будинок у Запоріжжі зруйновано внаслідок ракетних обстрілів

Джерело - Чемпіон.

Будинок української волейболістки Тетяни Лазаренко в Запоріжжі зруйновано внаслідок ракетних обстрілів росії (терористичної країни).

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає ніяких військових об’єктів, як і в багатьох будинках, які зруйновані. Але, як виявляється, у цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики. Серйозно?"

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"Це звучить як найдешевше виправдання тому, що зробили й роблять ці тварі. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, двір, у якому я прожила 19 років. Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких. 09.10.2022", - написала Лазаренко.