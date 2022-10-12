Головне
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 4096
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:30 1608
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:44 733
УПЛ перенесла матч Чорноморець - Кривбас
Сьогодні 11:11 291
Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено
Сьогодні 09:10 442
Зубков: Мадридці тепер мої клієнти
Сьогодні 08:37 536
Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря
Сьогодні 08:25 813
Бондаренко - найкращий гравець матчу з Реалом
Сьогодні 08:09 715
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО
Сьогодні 00:43 2634
Визначено найкращих гравців матчу Шахтар - Реал
Сьогодні 00:30 751
Прямі трансляції

Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли

Сьогодні 19:15 276 0
Лазаренко розповіла, що її будинок у Запоріжжі зруйновано внаслідок ракетних обстрілів
Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли

Джерело - Чемпіон.

Будинок української волейболістки Тетяни Лазаренко в Запоріжжі зруйновано внаслідок ракетних обстрілів росії (терористичної країни).

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає ніяких військових об’єктів, як і в багатьох будинках, які зруйновані. Але, як виявляється, у цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики. Серйозно?"

  російські окупанти розбомбили рідний дім Сидорчука

"Це звучить як найдешевше виправдання тому, що зробили й роблять ці тварі. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, двір, у якому я прожила 19 років. Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких. 09.10.2022", - написала Лазаренко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Tanya Lazarenko (@t.lazarenko3)

Коментарі ()
Популярне зараз
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО 2634
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 1608
Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3860
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2563
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів 4096
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО 13558
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41922
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1678
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98344
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8059
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16130
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61060