Джерело - Чемпіон.
Під час ракетного обстрілу Запоріжжя вранці 6 жовтня російські терористи ромбомбили рідній дім капітана київського Динамо, півзахисника збірної України Сергія Сидорчука.
Про це футболіст написав у своєму Instagram.
"Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що в 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари. Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.
Супергерої є. Це наші ЗСУ.
Та електрокари. Не дивлячись на затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.
І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорта поза політикою? Серйозно?
Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі...
Запоріжжя. Болить...", - зазначив Сидорчук.
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Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, одна жінка загинула, щонайменше 12 людей постраждали.
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