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російські окупанти розбомбили рідний дім Сидорчука

Сьогодні 14:28 Андрій Твердохліб 316 0
російські окупанти розбомбили рідний дім Сидорчука
#Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Під час ракетного обстрілу Запоріжжя вранці 6 жовтня російські терористи ромбомбили рідній дім капітана київського Динамо, півзахисника збірної України Сергія Сидорчука.

Про це футболіст написав у своєму Instagram.

"Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що в 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари. Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.

Супергерої є. Це наші ЗСУ.

Та електрокари. Не дивлячись на затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорта поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі...

Запоріжжя. Болить...", - зазначив Сидорчук.

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Публикация от Sydorchuk Sergii 5️⃣ (@sydorchuksergii)

Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, одна жінка загинула, щонайменше 12 людей постраждали.

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