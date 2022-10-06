Під час ракетного обстрілу Запоріжжя вранці 6 жовтня російські терористи ромбомбили рідній дім капітана київського Динамо, півзахисника збірної України Сергія Сидорчука.

Про це футболіст написав у своєму Instagram.

"Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що в 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари. Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.

Супергерої є. Це наші ЗСУ.

Та електрокари. Не дивлячись на затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорта поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі...

Запоріжжя. Болить...", - зазначив Сидорчук.