Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який здобув своє друге чемпіонство за підсумками Гран-прі Японії, мав неймовірний болід.

Про це заявив сам спортсмен.

"Це божевілля. Дуже змішані емоції. Але це був неймовірний чемпіонат, я не уявляв, що все так повернеться. Пам'ятаємо, що було минулого сезону, коли битва йшла до самого кінця.

Зараз у нас був неймовірний болід, я вдячний команді за підтримку", - сказав Ферстаппен.