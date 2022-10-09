Джерело - sport.ua.
Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який здобув своє друге чемпіонство за підсумками Гран-прі Японії, мав неймовірний болід.
Про це заявив сам спортсмен.
"Це божевілля. Дуже змішані емоції. Але це був неймовірний чемпіонат, я не уявляв, що все так повернеться. Пам'ятаємо, що було минулого сезону, коли битва йшла до самого кінця.
Зараз у нас був неймовірний болід, я вдячний команді за підтримку", - сказав Ферстаппен.
Mr. Two-Time World Champion 🧡🧡 pic.twitter.com/Iclw2fuud4— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022