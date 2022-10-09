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Ферстаппен - про своє друге чемпіонство: Це був неймовірний чемпіонат

Сьогодні 14:40 160 0
Гонщик прокоментував свій успішний виступ цього сезону
Ферстаппен - про своє друге чемпіонство: Це був неймовірний чемпіонат
#Макс Ферстаппен

Джерело - sport.ua.

Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який здобув своє друге чемпіонство за підсумками Гран-прі Японії, мав неймовірний болід.

Про це заявив сам спортсмен.

"Це божевілля. Дуже змішані емоції. Але це був неймовірний чемпіонат, я не уявляв, що все так повернеться. Пам'ятаємо, що було минулого сезону, коли битва йшла до самого кінця.

Зараз у нас був неймовірний болід, я вдячний команді за підтримку", - сказав Ферстаппен.

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