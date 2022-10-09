Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1

Джерело - Чемпіон.
Макс Ферстаппен виграв 18-ту гонку Формули-1 сезону-2022 - Гран-прі Японії.
Одразу після початку гонку перервали з червоними прапорами через дощ. Вона продовжилась через дві години.
За підсумками Гран-прі Японії пілот Ред Булла Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном Ф-1 у сезоні-2022. У цьому сезоні залишилося провести ще чотири гонки - у США, Мексиці, Бразилії та ОАЕ.
Для нідерландського гонщика це другий чемпіонський титул. Макс за цим показником наздогнав Фернандо Алонсо, Міку Хаккінена, Емерсона Фіттіпальді, Джима Кларка, Грема Хілла та Альберто Аскарі.
Серед діючих пілотів більше титулів у Льюїса Гамільтона (7) і Себастьяна Феттеля (4).
MAX VERSTAPPEN— Formula 1 (@F1) October 9, 2022
TWO-TIME WORLD CHAMPION!!!#2TheMax #F1 pic.twitter.com/eOlI6B6un1
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 28 кіл
2. Серхіо Перес (Ред Булл) +27,066
3. Шарль Леклер (Феррарі) +31,763
4. Естебан Окон (Альпін) +39,685
5. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +40,326
6. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +46,358
7. Фернандо Алонсо (Альпін) +46,369
8. Джордж Рассел (Мерседес) +47,661
9. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1.10,143
10. Ландо Норріс (Макларен) +1.10,877
11. Даніель Рікардо (Макларен) +1.12,877
12. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.13,904
13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.15,599
14. Кевін Магнуссен (Хаас) +1.26.016
15. Валттері Боттас (Альфа Ромео) +1.26,496
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1.27,043
17. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.28,091
18. Мік Шумахер (Хаас) +1.32,523
Зійшли:
Алекс Албон (Вільямс)
Карлос Сайнс (Феррарі)