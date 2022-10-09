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Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1

Сьогодні 11:42 219 0
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Макс Ферстаппен виграв 18-ту гонку Формули-1 сезону-2022 - Гран-прі Японії.

Одразу після початку гонку перервали з червоними прапорами через дощ. Вона продовжилась через дві години.

За підсумками Гран-прі Японії пілот Ред Булла Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном Ф-1 у сезоні-2022. У цьому сезоні залишилося провести ще чотири гонки - у США, Мексиці, Бразилії та ОАЕ.

Для нідерландського гонщика це другий чемпіонський титул. Макс за цим показником наздогнав Фернандо Алонсо, Міку Хаккінена, Емерсона Фіттіпальді, Джима Кларка, Грема Хілла та Альберто Аскарі.

Серед діючих пілотів більше титулів у Льюїса Гамільтона (7) і Себастьяна Феттеля (4).

Гран-прі Японії
9 жовтня 2022 року

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 28 кіл

2. Серхіо Перес (Ред Булл) +27,066

3. Шарль Леклер (Феррарі) +31,763

4. Естебан Окон (Альпін) +39,685

5. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +40,326

6. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +46,358

7. Фернандо Алонсо (Альпін) +46,369

8. Джордж Рассел (Мерседес) +47,661

9. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1.10,143

10. Ландо Норріс (Макларен) +1.10,877

11. Даніель Рікардо (Макларен) +1.12,877

12. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.13,904

13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.15,599

14. Кевін Магнуссен (Хаас) +1.26.016

15. Валттері Боттас (Альфа Ромео) +1.26,496

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1.27,043

17. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.28,091

18. Мік Шумахер (Хаас) +1.32,523

Зійшли:

Алекс Албон (Вільямс)

Карлос Сайнс (Феррарі)

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