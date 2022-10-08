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Ріккардо пропустить наступний сезон Формули-1

Сьогодні 19:25 121 0
Пілот не зміг собі знайти нову команду
Ріккардо пропустить наступний сезон Формули-1
#Даніель Ріккардо

Джерело - sport.ua.

Пілот Даніель Ріккардо, який залишає команду Макларен за підсумками сезону, не зміг собі знайти місце у Ф-1 на наступний чемпіонат.

Про це розповів сам гонщик.

"Думаю, реальність полягає в тому, що мене у Ф-1 у 2023 році не буде. Шукатиму собі місце на чемпіонат 2024 року. Це пріоритет. Мені здається, я матиму більше можливостей повернутися у 2024 році", - сказав Ріккардо.

Раніше пілот не виключав, що проведе сезон-2023 як резервний гонщик однієї з топ-команд.

33-річний австралієць провів у Ф-1 228 гран-прі, здобув 8 перемог та 32 рази фінішував на подіумі.

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