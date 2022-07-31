Формула-1: Особистий залік пілотів

Оновлений залік пілотів

Джерело - Чемпіон.

За підсумками Гран-прі Угорщини пілот Ред Булла Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від Шарля Леклера, йдучи на перерву в чемпіонаті з перевагою в 80 очок.

Система нарахування очок: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.

Особистий залік пілотів сезону-2022:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 258 очка Шарль Леклер (Феррарі) - 178 Серхіо Перес (Ред Булл) - 173 Джордж Расселл (Мерседес) - 158 Карлос Сайнс (Феррарі) - 156 Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 145 Ландо Норріс (МакЛарен) - 76 Естебан Окон (Альпін) - 60 Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46 Фернандо Алонсо (Альпін) - 43

Раніше повідомлялося, що Макларен може запросити Феттеля або Албона.