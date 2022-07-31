Головне
Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі
Сьогодні 14:04 3202
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
Сьогодні 20:39 512
Ферстаппен виграв Гран-прі Угорщини
Сьогодні 18:09 240
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:00 559
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом
Сьогодні 15:59 669
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:57 1357
ПСВ вирвав перемогу в матчі за Суперкубок Нідерландів у Аякса
Вчора 23:02 538
Ліверпуль переграв Манчестер Сіті і здобув Суперкубок Англії
Вчора 20:59 901
Шахтар розписав мирову з Утрехтом у товариському матчі
Вчора 19:34 789
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Вчора 13:10 3187
Прямі трансляції

Формула-1: Особистий залік пілотів

Сьогодні 18:13 1709 0
Оновлений залік пілотів
Формула-1: Особистий залік пілотів

Джерело - Чемпіон.

За підсумками Гран-прі Угорщини пілот Ред Булла Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від Шарля Леклера, йдучи на перерву в чемпіонаті з перевагою в 80 очок.

Система нарахування очок: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.

Особистий залік пілотів сезону-2022:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 258 очка
  2. Шарль Леклер (Феррарі) - 178
  3. Серхіо Перес (Ред Булл) - 173
  4. Джордж Расселл (Мерседес) - 158
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 156
  6. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 145
  7. Ландо Норріс (МакЛарен) - 76
  8. Естебан Окон (Альпін) - 60
  9. Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46
  10. Фернандо Алонсо (Альпін) - 43

Раніше повідомлялося, що Макларен може запросити Феттеля або Албона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 3250
Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю 2156
Штурм переміг Зальцбург перед матчем з Динамо Штурм переміг Зальцбург перед матчем з Динамо 1103
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона 5524
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція Динамо - Штурм: онлайн-трансляція 1357
Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі 3202
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82176
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 43658
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16654 5
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34715
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14474
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 29845