Формула-1: Особистий залік пілотів

Джерело - Чемпіон.
За підсумками Гран-прі Угорщини пілот Ред Булла Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від Шарля Леклера, йдучи на перерву в чемпіонаті з перевагою в 80 очок.
Система нарахування очок: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.
Особистий залік пілотів сезону-2022:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 258 очка
- Шарль Леклер (Феррарі) - 178
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 173
- Джордж Расселл (Мерседес) - 158
- Карлос Сайнс (Феррарі) - 156
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 145
- Ландо Норріс (МакЛарен) - 76
- Естебан Окон (Альпін) - 60
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46
- Фернандо Алонсо (Альпін) - 43
Раніше повідомлялося, що Макларен може запросити Феттеля або Албона.