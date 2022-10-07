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Капітану російської армії доручили посаду у Міжнародній федерації бобслею

Сьогодні 19:52 156 0
Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест
Капітану російської армії доручили посаду у Міжнародній федерації бобслею

Джерело - espreso.tv.

Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест після того, як капітан російської армії отримав посаду у Міжнародній федерації бобслею та скелетону.

Про це повідомляє Inside the Games.

Капітан російської армії Сергій Пархоменко отримав посаду у Параспортивному комітеті Міжнародної федерації бобслею та скелетону. Рішення IBSF обурило чиновників з Латвії та Великої Британії.

Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест проти присутності Росії в комітетах Федерації. У відставку пішли латвійці Крістапс Котанс, Зінтіс Екманіс та британці Єн Річардсон і Марк Гейвуд.

"Увесь цивілізований світ засуджує звірства агресора в Україні та активно долучається до боротьби з цією деградацією людських цінностей. Бути в одному комітеті з капітаном російської армії, що представляє державу-агресорку неможливо", – заявив Екманіс.

Раніше російський саночник Антонов отримав повістку з військкомату.

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