Російський саночник Антонов отримав повістку з військкомату

Джерело - Tribuna.com.
Російському саночнику Владиславу Антонову видали повістку з військкомату.
Про це повідомив начальник місцевої збірної Артем Петраков.
"Він живе в Красноярську і 4 жовтня повинен був разом з командою почати тренувальний збір. Але в неділю він отримав повістку про мобілізацію і вчора відвідав військкомат для прояснення ситуації. Йому надали тимчасову відстрочку, зараз він знаходиться вдома і після отримання довідки піде у військкомат, щоб оформити бронювання", - сказав Петраков.
Нагадаємо, Росія поверне спортсменів з-за кордону, щоб запобігти втечі з країни.