Російський саночник Антонов отримав повістку з військкомату

Російському саночнику Владиславу Антонову видали повістку з військкомату.

Про це повідомив начальник місцевої збірної Артем Петраков.

"Він живе в Красноярську і 4 жовтня повинен був разом з командою почати тренувальний збір. Але в неділю він отримав повістку про мобілізацію і вчора відвідав військкомат для прояснення ситуації. Йому надали тимчасову відстрочку, зараз він знаходиться вдома і після отримання довідки піде у військкомат, щоб оформити бронювання", - сказав Петраков.