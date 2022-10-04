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Російський саночник Антонов отримав повістку з військкомату

Сьогодні 21:36 152 0
Про це повідомив начальник місцевої збірної Артем Петраков
Російський саночник Антонов отримав повістку з військкомату
#Владислав Антонов

Джерело - Tribuna.com.

Російському саночнику Владиславу Антонову видали повістку з військкомату.

Про це повідомив начальник місцевої збірної Артем Петраков.

"Він живе в Красноярську і 4 жовтня повинен був разом з командою почати тренувальний збір. Але в неділю він отримав повістку про мобілізацію і вчора відвідав військкомат для прояснення ситуації. Йому надали тимчасову відстрочку, зараз він знаходиться вдома і після отримання довідки піде у військкомат, щоб оформити бронювання", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Росія поверне спортсменів з-за кордону, щоб запобігти втечі з країни.

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