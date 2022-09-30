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МОК хоче повернути росіян до змагань

Сьогодні 21:10 217 0
Томас Бах прокоментував повернення російських спортсменів до змагань
МОК хоче повернути росіян до змагань
Фото - gettyimages
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - sport.ua.

Російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні, можуть допустити до змагань під нейтральним прапором.

Про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

"Через чотири години після вторгнення в Україну ми чітко засудили Росію та усунули її від змагань. Російські спортсмени, звісно, ​​не розпочинали війну. Ті, хто дистанціювався від режиму, повинні мати можливість конкурувати під нейтральним прапором.

Наша мета — дати можливість спортсменам із російським паспортом, який не підтримує війну, знову змагатися. Але це нелегко", - розповів Бах.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація лижного спорту може повернути росіян.

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