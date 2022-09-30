МОК хоче повернути росіян до змагань

Російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні, можуть допустити до змагань під нейтральним прапором.

Про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

"Через чотири години після вторгнення в Україну ми чітко засудили Росію та усунули її від змагань. Російські спортсмени, звісно, ​​не розпочинали війну. Ті, хто дистанціювався від режиму, повинні мати можливість конкурувати під нейтральним прапором.

Наша мета — дати можливість спортсменам із російським паспортом, який не підтримує війну, знову змагатися. Але це нелегко", - розповів Бах.