Самуельсон: Бах - найкращий друг росії під час війни

Джерело - Expressen.
Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах дотримується проросійської позиції.
Про це розповів шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон.
"Я вважаю, що це взагалі смішна дискусія. Більшість людей вважали, що відсторонення - це добре, коли росіянам заборонили виступати минулої весни. Відтоді нічого не змінилося - нічого, що виправдовувало б зміну рішення. Але потім виявилося, що кілька російських спортсменів з інших видів спорту, висловлювали дуже проросійські думки. Для поширення пропаганди використовувався спорт".
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"Багато російських спортсменів позували з путіним, і ми знаємо, що багато спортивних лідерів у росії дуже близькі до політичної влади в країні. Хвилює, що все частіше починають підійматися питання про те, що виключення росіян не є правильним. FIS відкритий до участі росіян на чемпіонаті світу".
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"А президент МОК Томас Бах... Він був найкращим другом Росії під час допінгового скандалу, а тепер і під час війни. Цікаво, що він отримав за те, що дотримувався проросійської лінії, до якої завжди повертається. Я думаю, що це дуже дивно", – сказав Самуельсон.