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Самуельсон: Бах - найкращий друг росії під час війни

Сьогодні 15:24 352 0
Шведський біатлоніст розкритикував позицію голови МОК
Самуельсон: Бах - найкращий друг росії під час війни
#Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Expressen.

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах дотримується проросійської позиції.

Про це розповів шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон.

"Я вважаю, що це взагалі смішна дискусія. Більшість людей вважали, що відсторонення - це добре, коли росіянам заборонили виступати минулої весни. Відтоді нічого не змінилося - нічого, що виправдовувало б зміну рішення. Але потім виявилося, що кілька російських спортсменів з інших видів спорту, висловлювали дуже проросійські думки. Для поширення пропаганди використовувався спорт".

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"Багато російських спортсменів позували з путіним, і ми знаємо, що багато спортивних лідерів у росії дуже близькі до політичної влади в країні.  Хвилює, що все частіше починають підійматися питання про те, що виключення росіян не є правильним. FIS відкритий до участі росіян на чемпіонаті світу". 

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"А президент МОК Томас Бах... Він був найкращим другом Росії під час допінгового скандалу, а тепер і під час війни. Цікаво, що він отримав за те, що дотримувався проросійської лінії, до якої завжди повертається. Я думаю, що це дуже дивно", – сказав Самуельсон.

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