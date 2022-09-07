Саладуха не підтримала поправки ВР до Закону України Про фізичну культуру і спорт

317 депутатів проголосували в цілому "за"

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка та народна депутатка Ольга Саладуха не має відношення до прийняття поправок до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування спортивних заходів і змагань.

Про це вона написала у Фейсбуці.

"Аби у ЗМІ не ширилася хибна інформація про моє ставлення до цієї ініціативи, чітко заявляю про свою позицію.

1. Я не є співавтором чи ініціатором даного законопроєкту.

2. Під час обговорення в Комітеті його не підтримувала.

3. Під час розгляду у сесійній залі парламенту не голосувала.

4. Загалом виступаю за те, щоб права та можливості спортивних клубів збільшувались, але кардинально змінювати підходи до змагань потрібно лише після широкого обговорення зі спортивною спільнотою, громадськістю та усіма стейколдерами.

5. Нові норми можуть спровокувати конфлікти між федераціями, уповноваженими організаціями та клубами. Це не піде на користь українському спорту.

6. Розв’язувати одне спірне питання шляхом глобальної ломки чинних правил - сумнівний спосіб досягнення результату", - написала Саладуха

Нагадаємо, Суркіса можуть позбавити депутатського мандата.