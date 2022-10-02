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Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві

Сьогодні 21:24 151 0
Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві
#Ксенія Пантелеєва

Джерело - Чемпіон.

Українка Ксенія Пантелеєва виграла турнір-сателіт з фехтування у Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляє пресслужба федерації фехтування України.

Українська шпажистка у фіналі перемогла господарку змагань Ангелу Крігер з рахунком 15:10. 

Для 28-річної львів’янки, яка лише на початку літа народила дитину, це вже друге золото в цьому сезоні, у вересні, нагадаємо, вона виграла такий самий Сателіт FIE у Братиславі.  Відзначимо, що на шляху до перемоги підопічна Андрія Орліковского та Зоряни Семеряк у чвертьфіналі змусила скласти зброю іншу українку 15-річну Емілі Конрад (15:11).

Раніше Харлан стала срібною призеркою турніру-сателіту у Бельгії.

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