Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві

Джерело - Чемпіон.

Українка Ксенія Пантелеєва виграла турнір-сателіт з фехтування у Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляє пресслужба федерації фехтування України.

Українська шпажистка у фіналі перемогла господарку змагань Ангелу Крігер з рахунком 15:10.

Для 28-річної львів’янки, яка лише на початку літа народила дитину, це вже друге золото в цьому сезоні, у вересні, нагадаємо, вона виграла такий самий Сателіт FIE у Братиславі. Відзначимо, що на шляху до перемоги підопічна Андрія Орліковского та Зоряни Семеряк у чвертьфіналі змусила скласти зброю іншу українку 15-річну Емілі Конрад (15:11).

Раніше Харлан стала срібною призеркою турніру-сателіту у Бельгії.