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Харлан стала срібною призеркою турніру-сателіту у Бельгії

Сьогодні 18:24 184 0
У фіналі українка поступилася 20-річній ітілійці
Харлан стала срібною призеркою турніру-сателіту у Бельгії
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 жовтня, у Бельгії шаблістки розіграли нагороди Сателіту FIE Flemish Open. 

Турнір зібрав 45 учасниць з 13 країн, серед яких і чотири представниці України. На другу сходинку п’єдесталу за підсумками змагань зійшла олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан.

Наша титулована шаблістка на груповій стадії з шістьма перемогами у шести боях, в яких загалом вона пропустила лише три удари від суперниць, впевнено очолила посів. В олімпійці українка легко розібралася з першими двома опонентками - італійкою Амелією Джованеллі (15:3) та британкою Джессікою Корбі (15:5).

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В 1/4 Харлан змусила скласти зброю Фостін Клап’є (15:13). Відзначимо, що француженка перед тим вибила з боротьби іншу українку Юлію Бакастову (7:15), яка стартувала в олімпійці з перемоги над подругою по команді Оленою Кравацькою (15:10).

У півфіналі Харлан взяла гору над німкенею Лєною Штемпер (15:6), але у головному поєдинку дня все ж поступилася 20-річній Бенедетті Фузетті з Італії - бронзовій медалістці вересневого Сателіту у Софії та чемпіонату світу серед кадетів-2019 (12:15).

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