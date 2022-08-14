Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз

Джерело - Чемпіон.

14 серпня 2008 року мрія українських фехтувальниць Ольги Харлан, Ольги Жовнір та Олени Хомрової стала реальністю – спортсменки здобули олімпійське золото.

Давайте згадаємо, що змінилося у дівчат, ким вони стали після свого тріумфу, крім того, що вони стали тільки гарнішими.

1. Ольга Харлан (31 рік) - головний творець того успіху, одна з найкращих спортсменок в історії України, і точно - найпопулярніша. У 2012-му році поповнила свою колекцію ще однією медаллю Олімпіади. Цього разу бронзовою.

У 2016-му році ім'я Ольги Харлан було вписане в міжнародний Зал слави FIE. На Олімпіаді в Ріо-2016 здобула ще дві медалі: срібну з командою та бронзу в індивідуальних змаганнях.

Шестиразова чемпіонка світу! Багаторазова чемпіонка Європи, володарка Кубків світу. Незважаючи на провал у Токіо-2022 та досить невдалий період у спортивній кар'єрі, продовжує активно виступати на змаганнях найвищого рівня.

Вовченя (прізвисько Харлан) - не лише найпопулярніша українська спортсменка, а й одна найпопулярніших жінок України. Після перемоги Ольга Харлан разом з подругами по команді дали численні інтерв'ю різноманітним ЗМІ. Національний олімпійський комітет України визнав Ольгу найкращою спортсменкою серпня, а в кінці року визнав і найкращою спортсменкою року. Взяла участь у фотосесії до чоловічого журналу XXL.

2. Ольга Жовнір (33 роки) - олімпійська чемпіонка (2008), чемпіонка світу (2009), чемпіонка Європи у командній першості (2010), заслужений майстер спорту.

На Олімпійських іграх у Пекіні Ольга була запасною в українській команді з фехтування на шаблях, однак тренери поставили її на фінальний бій (інакше б Ольга не отримала медалі) замість Галини Пундик, яка виступала у чвертьфіналі і півфіналі.

Про саму Ольгу відомо небагато, але, судячи з її Facebook, вона дуже позитивна людина.

Завершила спортивну кар'єру.

3. Олена (Хомрова) Гладир (35 років) - олімпійська чемпіонка 2008 року в командній першості, чемпіонка Європи та чемпіонка світу 2009 року у командній першості, заслужений майстер спорту, депутат Миколаївської обласної ради. Триразова володарка нагороди Герої спортивного року.

У 2010 році Олена вийшла заміж за лідера баскетбольної збірної України Сергія Гладиря.

До того ж головне досягення спортсменки сталося вже після олімпійського тріумфу. У 2014-му році Олена стала мамою: дівчинку назвали Євою.

Син Олени Олександр з'явився на світ у 2018-му році. Мешкають у Монако.

4. Галина Пундик (34 роки) - олімпійська чемпіонка 2008 року в командній першості, друга найтитулованіша шаблістка України - чемпіонка світу (2009, 2013) та Європи (2009, 2010) в командній першості. Заслужений майстер спорту, триразова володарка нагороди "Герої спортивного року" (2007, 2008, 2009).

На Олімпіаді в Пекіні Пундик брала участь в індивідуальних і командних змаганнях. Індивідуальну першість Галина розпочала з 1/32 фіналу, де перемогла Аделе ду Плой з Південної Африки 15:7, а в 1/16 поступилася росіянці Софії Великій 7:15, посівши в підсумку 29-е місце.

У командній першості українська збірна в складі Ольги Харлан, Олени Хомрової і Галини Пундик спочатку в чвертьфіналі перемогла росіянок 45:34, а в півфіналі — американок 45:39. У фінальному бою проти китаянок Пундик участі не брала, її замінила Ольга Жовнір.

Пундик у 2016-му заручилася з американським тенісистом Вільямом Бое-Вієгаардом. Зробивши коханій пропозицію руки і серця, спортсмен приїхав до Києва, щоб зустріти День всіх закоханих разом з нареченою. Мешкає в США.

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