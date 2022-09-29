Український чемпіон Європи Новіков виступатиме за збірну Болгарії

Новіков отримав болгарський паспорт

Джерело - Суспільне Спорт.

Чемпіон Європи-2020 з греко-римської боротьби Семен Новіков отримав болгарський паспорт і зможе виступати за національну команду Болгарії.

Про це розповів головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких.

"Вчинок, який він зробив, нехай залишається на його совісті. Збірна України та держава в особі міністра спорту Вадима Гутцайта, президента НОК Сергія Бубки, керівництва нашої федерації та і я особисто зробили все для того, щоб він залишився в Україні. Йому було надано все необхідне. Усі його потреби задовольнялися: фінансові, житлові".

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"Це його рішення, його вибір. Може, воно й на краще, що він переїхав виступати за Болгарію. Якщо людина так легко змінює громадянство, то щось з ним не так. Він виступатиме за Болгарію, але наразі в нього цієї змоги немає, тому що наші асоціація та федерація не надають дозволу на перехід. Адже ми цінуємо своїх спортсменів та не відпускаємо просто так, боремося за них.

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