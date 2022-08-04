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Омріяне золото! Рік тому Беленюк став Олімпійським чемпіоном

Сьогодні 20:30 Андрій Твердохліб 144 0
Омріяне золото! Рік тому Беленюк став Олімпійським чемпіоном
#Жан Беленюк, #Токіо-2020

Джерело - Чемпіон.

4 серпня 2021 року Жан Беленюк завоював золоту медаль Олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби у Токіо. 

Після відносної невдачі в Ріо-2016 (срібна медаль), дворазовий чемпіон світу та вже народний депутат їхав ні Ігри з однією ціллю. 

Беленюк більш ніж упевнено пройшов турнірний шлях у ваговій категорії до 87 кг, а у фіналі не залишив шансів угорцю Віктору Лерінцу. 5:1 - розгромний рахунок для сучасної боротьби "класикою".

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