Омріяне золото! Рік тому Беленюк став Олімпійським чемпіоном

Джерело - Чемпіон.

4 серпня 2021 року Жан Беленюк завоював золоту медаль Олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби у Токіо.

Після відносної невдачі в Ріо-2016 (срібна медаль), дворазовий чемпіон світу та вже народний депутат їхав ні Ігри з однією ціллю.

Беленюк більш ніж упевнено пройшов турнірний шлях у ваговій категорії до 87 кг, а у фіналі не залишив шансів угорцю Віктору Лерінцу. 5:1 - розгромний рахунок для сучасної боротьби "класикою".

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