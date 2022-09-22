Федерація лижного спорту Фінляндії виступила проти допуску росіян

Джерело - Федерація лижного спорту Фінляндії.
Федерація лижного спорту Фінляндії не підтримує можливе повернення до змагань спортсменів з росії (терористичної країни) та Білорусі.
Про це заявив голова Федерації лижного спорту Фінляндії Маркку Хаапасалмі.
"З приводу повернення росії в міжнародний елітний спорт точилася дискусія в міжнародній спортивній спільноті. Позиція Федерації лижного спорту Фінляндії щодо дозволу російським спортсменам повернутися до змагань категорично негативна".
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"Причини, що призвели до виключення, жодним чином не змінилися, тому важко очікувати послаблення щодо участі. Поки росія веде війну в Україні, ми не бачимо можливої участі російських спортсменів у змаганнях. Спорт не можна розглядати як окрему частину суспільства", - сказав Хаапасалмі.