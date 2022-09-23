Російський клуб може знятися з Кубка через мобілізацію гравців

У російській команді СтавропольАгроСоюз нестача гравців через те, що деякі з них потрапили у списки на мобілізацію.

Про це розповів головний тренер клубу Кірілл Ейдельнант.

У зв'язку з цим клуб може знятись з Кубка Росії.

"У мене трьом хлопцям уже прийшло. Начебто потрапили в списки на мобілізацію. Знову ж таки, ми не гратимемо в Кубку з командою Першої ліги 13-ма гравцями. Це божевілля. Не знаю, як це буде".

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"Знятися із Кубка росії (терористичної країни, - прим.)? Думаю, такий варіант не виключений, якщо все це швидко розвиватиметься. Нам просто може не вистачити футболістів для виходу на поле. Начебто й смішно, але насправді вже не до сміху", - сказав Ейдельнант.

СтавропольАгроСоюз має зіграти з Нафтохіміком у 1/32 фіналу Кубка росії (терористичної держави).