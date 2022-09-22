Міжнародна федерація лижного спорту може повернути росіян

Міжнародна федерація лижного спорту не виключає можливості повернення до змагань спортсменів з росії (країни терориста) та Білорусі.

Про це повідомив генеральний директор організації Мішель Віон.

"Можливо, це станеться в грудні. Тоді обидві країни - звісно, без національних прапорів та гімнів - могли б взяти участь у чемпіонаті світу. FIS точно не буде приймати рішення без рекомендації МОК", - сказав Віон.