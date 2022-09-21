Збірна України завоювала чотири нагороди на юніорському чемпіонаті Європи-2022

Українці третій чемпіонат поспіль виграють три медалі за турнір

Збірна України завершила юніорський чемпіонат Європи-2022 з дзюдо, що відбувся у столиці Чехії Празі, з чотирма медалями.

Українська команда завоювала по одному "золоту" й "сріблу" та дві "бронзи". Такий результат дозволив "синьо-жовтим" посісти сьоме місце в підсумковому медальному заліку, розділивши його з Нідерландами. Очолила цей список збірна Туреччини, яка здобула вісім медалей, з яких три – золоті.

Усі медалі України на юніорському Євро-2022 з дзюдо

Золото: Єлизавета Литвиненко (жінки, до 78 кг)

Срібло: Іван Кутенков (чоловіки, до 90 кг)

Бронза: Назар Вісков (чоловіки, до 60 кг), Юлія Курченко (жінки, до 78 кг)

Нагадаємо, збірну Росії не пустили на чемпіонат світу з дзюдо.