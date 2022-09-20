Збірну Росії не пустили на чемпіонат світу з дзюдо

Збірну Росії пропустить ЧС-2022

Збірну Росії відсторонили від участі в чемпіонаті світу з дзюдо, який відбудеться у жовтні в Узбекистані.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами триразового чемпіона світу з дзюдо росіянина Олександра Михайліна, збірна РФ не виступить на ЧС, який з 6 до 13 жовтня прийматиме Ташкент.

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово хизувався, що займався дзюдо, яке було базовим для розробленого в СРСР для підготовки представників силових структур нового виду боротьби - самбо.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу. Водночас російські дзюдоїсти продовжували брати участь у міжнародних змаганнях.

Раніше повідомлялося, що Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію.

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