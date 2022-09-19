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Нганну: Усе ще зацікавлений у поєдинку з Ф’юрі

Вчора 23:00 273 0
Чемпіон UFC хоче отримати бій з Тайсоном Ф'юрі
Нганну: Усе ще зацікавлений у поєдинку з Ф’юрі
#UFC, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Sportskeeda.

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну досі не підписав нового контракту з організацією.

Про це він розповів порталу Sportskeeda.

"Статус мого контракту той самий. Я не отримую жодних гідних пропозицій. Я думаю, що в UFC нікуди не поспішають, але я теж не поспішаю. Я нікуди не збираюся йти, тому й поспішати нема куди".

  Актуально: Бій з Ф’юрі може бути частиною нового контракту Нганну з UFC

"Звичайно, я все ще зацікавлений у поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, тому наполягаю, що подібні поєдинки мають бути прописані у новому контракті", - сказав Нганну.

Нагадаємо, Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі.

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