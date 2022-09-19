Нганну: Усе ще зацікавлений у поєдинку з Ф’юрі

Джерело - Sportskeeda.
Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну досі не підписав нового контракту з організацією.
Про це він розповів порталу Sportskeeda.
"Статус мого контракту той самий. Я не отримую жодних гідних пропозицій. Я думаю, що в UFC нікуди не поспішають, але я теж не поспішаю. Я нікуди не збираюся йти, тому й поспішати нема куди".
Актуально: Бій з Ф’юрі може бути частиною нового контракту Нганну з UFC
"Звичайно, я все ще зацікавлений у поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, тому наполягаю, що подібні поєдинки мають бути прописані у новому контракті", - сказав Нганну.
Нагадаємо, Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі.