Нганну: Усе ще зацікавлений у поєдинку з Ф’юрі

Чемпіон UFC хоче отримати бій з Тайсоном Ф'юрі

Джерело - Sportskeeda.

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну досі не підписав нового контракту з організацією.

Про це він розповів порталу Sportskeeda.

"Статус мого контракту той самий. Я не отримую жодних гідних пропозицій. Я думаю, що в UFC нікуди не поспішають, але я теж не поспішаю. Я нікуди не збираюся йти, тому й поспішати нема куди".

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"Звичайно, я все ще зацікавлений у поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, тому наполягаю, що подібні поєдинки мають бути прописані у новому контракті", - сказав Нганну.

Нагадаємо, Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі.