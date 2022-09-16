Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі

Колишній чемпіон Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) отримав контракт на бій з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Контракти надіслані команді Ентоні Джошуа. Вони прибудуть у п’ятницю вранці.

Тепер чекаємо, поки вони підпишуть контракт, щоб ми могли організувати одну з найбільших подій британського боксу.

Ми підтримуємо цю боротьбу. Тайсон Ф’юрі дуже цього прагне, як він показав минулого тижня, викликавши свого співвітчизника на бій.

З моменту смерті королеви Тайсон висловив повагу, поки ми працювали над угодою за лаштунками.

Наступним кроком було відправлення контрактів, які, як ми обіцяли Джошуа, надійдуть незабаром. Я не очікую, що будуть якісь проблеми.

Ми всі хочемо, щоб цей бій відбувся. Роками ми прагнули, щоб це сталося. Раніше ми вже були близькі до бою, але тепер, здається, настав час, щоб це нарешті сталося.

Це велика радість для британських шанувальників боксу. Вони заслуговують на це за те, що роками підтримували Тайсона та Джошуа.

Цей поєдинок поб’є всі рекорди плати за перегляд і стане однією з найбільших спортивних подій року", - сказав Воррен.