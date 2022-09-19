Федерація фехтування України закликала запобігти поверненню росіян

Гутцайт звернувся до тимчасово виконуючого обов’язки президента Еммануеля Каціадакіса

Джерело - Inside the games.

Федерація фехтування України надіслала листа до Міжнародної федерації фехтування з проханням запобігти поверненню російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Inside the Games.

Голова Федерація фехтування України та міністр молоді й спорту Вадим Гутцайт звернувся до тимчасово виконуючого обов’язки президента Еммануеля Каціадакіса та до інших високопосадовців Міжнародної федерації.

"Представники країн-агресорів не можуть бути частиною справедливого та чесного олімпійського спорту, поки росія продовжує цю кровопролитну війну. Через війну, яку росія веде проти українського народу, всі українські фехтувальники та їхні родини зараз перебувають у жахливому стані. В Україні немає безпечного місця для тренувань чи змагань. Спортсмени та тренери, які проводять тренування, змушені йти в бомбосховища через постійні артилерійські обстріли".

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"Російськими окупантами було зруйновано величезну кількість спортивних споруд, зокрема фехтувальний клуб Уніфехт у Харкові та Миколаївський коледж фізичної культури. Чи справедливо, що росіяни та білоруси братимуть участь у міжнародних змаганнях у той час, коли українські фехтувальники в Україні щодня перебувають у смертельній небезпеці? Це буде порушенням олімпійських принципів та чесної гри", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, IBU продовжив дискваліфікацію росіян та білорусів.